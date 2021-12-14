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Bakan Pakdemirli sürpriz için bugünü işaret etmişti talimatı verdi

Bakan Pakdemirli sürpriz için bugünü işaret etmişti talimatı verdi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli dün yaptığı paylaşımında nesli tükenmekte olan bir hayvana dair "Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz." demişti. Bugünkü açıklamada bunun bir tür değil genel bir farkındalık olduğunu duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sosyal medyadan "Nesli tükenmekte olan bir hayvan" üzerine yaptığı paylaşımların içeriğini duyurdu: "Bugün hepiniz, nesli tükenen canlılarımız için bir isim söylenmesini, bir açıklama yapılmasını bekliyor. Tek bir canlı ismi, bu büyük tehlikeyi adreslemeye yetmez. Sosyal medyada, nesli tükenen tüm canlılara dikkat çekmek, çevreyi ve doğal ekosistemi daha güçlü korumak adına bir farkındalık oluşturmak istedik. Ve bunda da başarılı olduk".

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli konuşmasında tüm bölge müdürlerine talimat verdi: "Tüm bölge Müdürlerimize talimatımdır. Birinci önceliğiniz; nesli tehlike altında olan türleri bulmak ve koruma altına almaktır. Evlatlarımıza eksiksiz bir doğa teslim etmek için dağ-tepe demeden gece-gündüz demeden çalışın. Ben daima sizlerin yanındayım, yanında olmaya da devam edeceğim."

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