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Osmaniye'de sınıfta porno film izleyen öğretmen gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de sınıfta porno film izleyen öğretmen gözaltına alındı

OSMANİYEnin Kadirli ilçesindeki bir ortaokulda sınıfta öğrencilerin gözü önünde porno film izleyip cinsel organıyla oynayan öğretmen gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Harun Saltalı Ortaokulunda yaşandı. 56 yaşında ki öğretmen H.İ.Ö. Sınıfta ders esnasında bilgisayardan pornografik içerikli filmler izleyip cinsel organıyla oynadığına şahit olan öğrenciler, durumu diğer öğretmenlerine anlatınca rezalet ortaya çıktı.

10 öğrencinin ve bazı öğretmerlerin ifadesi alındı

Yapılan şikayet üzerine öğretmen H.İ.Ö. polis tarafından göz altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan Kadirli Cumhuriyet Savcılığı 10 ayrı öğrencinin ve bazı öğretmenlerin ifadesini aldı.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Pedagoglar eşliğinde ifade veren öğrenciler, öğretmen H.İ.Ö'nün sınıfta yaptıklarını bir bir anlattılar. İfadelerin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen öğretmen H.İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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