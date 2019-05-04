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Mansur Yavaş'tan kritik atama BELKO'ya İYİ Partili ismi getirdi

Mansur Yavaş'tan kritik atama BELKO'ya İYİ Partili ismi getirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin kritik birimlerinden biri olan BELKO'nun başına İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve emekli hakim Kerim Yılmaz’ı atadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belediyenin teşekküllerinden olan BELKO’nun yönetim kurulu başkanlığına İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve emekli hakim Kerim Yılmaz’ı atadı.

Yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı tarafından seçimi kazanması halinde belediyeyi PKK ile yöneteceği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir kadrolarına Türk milliyetçilerini atamaya devam ediyor. Yavaş, Milliyetçi – Ülkücü camianın sevilen isimlerinden olan Kerim Yılmaz’ı BELKO’nun yönetim kurulu başkanlığına atadı.

Kerim Yılmaz kimdir ?

Daha önce MHP’de hukuk danışmanlığı görevinde bulunan ve emekli hakim olan Kerim Yılmaz, aynı zamanda İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Yılmaz’ın yönetim kurulu başkanı olarak atandığı BELKO ise, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere verdiği kömürün temini ve dağıtımı görevini yapıyor.

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