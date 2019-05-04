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İlber Ortaylı'dan Donald Trump hakkında bomba yorum bakın neye benzetti

İlber Ortaylı'dan Donald Trump hakkında bomba yorum bakın neye benzetti

Türkiye'nin Yakın Tarihi" konulu konferansta konuşan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, ABD Başkanı Donald Trump hakkında "İşletme okumuş ama dünya görüşü itibariyle cahil bir adam" dedi.

MÜSİAD İnegöl Şubesi tarafından Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen 'Türkiye'nin Yakın Tarihi' konulu konferansta konuşan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Trump zaten bir kovboy kadar cahil, işletme okumuş ama dünya görüşü itibariyle cahil bir adam" dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İnegöl Şubesi tarafından Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen 'Türkiye'nin Yakın Tarihi' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı konferansa katılanların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

"Trump zaten bir kovboy kadar cahil zaten''

Ortaylı, ABD ile ilgili değerlendirmeler yaptığı konuşmasında, ''FETÖ gibi yapılanmaların arkasında ABD'de bulunan bir mekanizmanın olduğunu ifade eden Ortaylı "Ne diye Trump gibi birinin ya da madam Clinton gibi bir kadın buradaki herifleri tutuyor. Trump zaten bir kovboy kadar cahil, işletme okumuş ama dünya görüşü itibari ile cahil bir adam. Etrafındaki müşavirleri, sekreterleri hani bakanları fazla bir şey değiller onlar.

Son derece komik tuhaf Hristiyan mezheplere mensuplar. O Clinton dediğimiz hatun güzel akıllı bir kocası var halktan çıkma fakat kendisi iyi bir üniversite de okudu yani size söyleyeyim istediği kadar seçkin olsun. Ağzı laf yapar car car bir kadın. Ne işi var bunları tutacak orada bir mekanizma var ki tutuyor. Önemli bir şey bu onun üzerinde durulması gerekiyor." diye konuştu.

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