5 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı bakın nerede yakalandı

Söke Otogarı'nda cinayet işlediği iddiasıyla aranan zanlı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde asayiş uygulamasında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 5 yıl önce silahla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yakalandı.

Söke Otogarı'nda 2014 yılında silahlı çatışmada bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen Cevat B, Gelibolu'da polis ekiplerinin asayiş uygulamasına takıldı.

İlçe merkezindeki uygulama sırasında şüpheli davranışlarda bulunması üzerine polis ekipleri, Cevat B. hakkında araştırma yaptı. Polis, Cevat B'nin 5 yıl önceki bir cinayetin katil zanlısı olarak arandığını belirledi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cevat B'nin 5 yıl boyunca kardeşi Halis B'ye ait kimlik bilgilerini kullanarak İzmir'in yanı sıra Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçelerinde saklandığı öğrenildi.