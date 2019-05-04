Almanlar duyurdu! Galatasaray'dan Ribery bombası

Almanların ünlü gazetesi Bild, Galatasaray'ın Frank Ribery'e talip olduğunu yazdı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te geçirdiği 12 sezonun ardından bu yaz takımdan ayrılması kesinleşen Franck Ribery'nin adı, bir süredir eski takımı Galatasaray ile birlikte anılıyordu.

36 yaşındaki Fransız yıldıza Xavi'nin de formasını giydiği Katar kulübü Al Sadd'ın da talip olduğu belirtilse de bugün Alman basınından Sarı Kırmızılı taraftarları çok heyecanlandıran bir haber geldi.

En ciddi talip Galatasaray

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre dünyaca ünlü sol kanat oyuncusu için şu anda en ciddi talip Galatasaray.

Olaylı bir şekilde ayrılmıştı

Haberde bonservisi elinde olan Ribery'nin de İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli futbolcu, 2004/05'in devre arasında geldiği Cim Bom'dan yarım sezon sonra olaylı bir şekilde ayrılmıştı.