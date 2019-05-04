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18'lik İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'de

İran medyasının haberine göre, Fenerbahçe İstiklal’in forveti Allahyar Sayyadmanesh’i 850 bin dolar bonservis ücretiyle 5 yıllığına transfer etti.

Frey ve Slimani'den beklediği katkıyı alamayan ve gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

İran basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, İstiklal’in 18 yaşındaki  forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh’i 5 yıllığına renklerine bağladı.

Allahyar Sayyadmanesh, The Guardian tarafından hazırlanan “2001 Doğumlu Dünyanın En Yetenekli 60 Futbolcusu” listesinde yer alıyor.

''Allahyar'ı Fenerbahçe'ye 850 bin dolar karşılığında sattık''
BF İstiklal yöneticisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Allahyar'ı Fenerbahçe'ye 850 bin dolar karşılığında sattık ve paranın tamamını aldık" ifadelerini kullandı.


Adı Galatasaray'la anılmıştı
18 yaşındaki forvet, daha önce Galatasaray için İstanbul’a gelmiş, menajeri, Instagramdan “anlaştık” paylaşımı yapınca, vazgeçilmişti.

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