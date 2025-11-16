BIST 10.566
Osimhen depremi! Gözyaşlarını tutamadı

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Victor Osimhen’in sakatlığı nedeniyle oyundan alınması, Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki mücadelede dikkat çekti. Maçın ilk yarısı 1-1 tamamlanırken, Osimhen ikinci yarının başında kenara geldi ve devre arasında soyunma odasına giderken gözyaşlarına hakim olamadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Victor Osimhenli Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Maçın ikinci yarısının başında Victor Osimhen oyundan alındı.

L'Equipe TV'nin haberine göre; sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Victor Osimhen, devre arasında soyunma odasına giderken gözyaşlarına hakim olamadı.

