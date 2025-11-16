Başsavcılıktan bahis operasyonu açıklaması: Soruşturma genişleyebilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis operasyonuna ilişkin yaptığı yeni açıklamada soruşturmanın elde edilecek deliller doğrultusunda sistemli şekilde genişleyebileceğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis operasyonuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada soruşturmanın daha da genişleyebileceği bildirildi.

Ülke futbolunun büyük bir yapı teşkil ettiği ve sadece futbolcu ile hakemlerden oluşmadığı daha bir çok paydaşının bulunduğu belirtilen açıklamada, mevcut soruşturmanın yapılan araştırmalar neticesinde elde edilecek deliller ile birlikte sistemli bir şekilde genişleme ihtimalinin bulunduğu açıklandı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte özellikle mesnetsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği, gerek delilerin elde edilmesinde gerekse şüpheli olduğu değerlendirilen isimlerin netleştirilmesinde C.M.K. m.160 gereği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilgili özel ve kamu kuruluşlarından doğrudan ve en kapsamlı bilgilerin-belgelerin ivedilikle ve eksiksiz temin edilerek araştırmaların titizlik ile sürdürülmekte olduğu kamuoyunun bilgisine duyurulur."