Bakan Yerlikaya duyurdu: Asfalt zorbası yakalandı

Kırıkkale-Çorum yolunda bir sürücünün aileyle seyahat eden bir aracın önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ilişkin görüntüler üzerine ekipler harekete geçerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Gereği yapıldı, asfalt zorbası yakalandı” açıklamasını yaptı. Yerlikaya

Kırıkkale-Çorum yolunda ailesi ile birlikte seyahat eden bir vatandaşın önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün o görüntüleri üzerine ekipler harekete geçti.

"ASFALT ZORBASI YAKALANDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin ‘Gereği yapıldı. Trafik güvenliğini hiçe sayan asfalt zorbası yakalandı’ notuyla paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi; “Kırıkkale-Çorum yolunda ailesi ile birlikte seyahat eden vatandaşımızın önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren E.D. isimli sürücü yakalandı. Gereği Yapıldı.

“ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Bu görüntülerde; ailesiyle birlikte seyahat eden vatandaşımızın önünü keserek, korku ve paniğe neden olan araç sürücüsünün yaptığı davranış asla kabul edilemez. Trafik; kimsenin zorbalık gösterisi yapacağı yer değildir. Bir sürücünün dikkatsizliği, öfkesi veya sorumsuzluğuyla masum insanların hayatıyla oynayacağı yer, hele hiç değildir.

CEZA YAĞDI

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen veya yol kapayan sürücüye, 180 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlâllerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir.

Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, vatandaşlarımızın canını hiçe sayan bu kişileri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. “Biz Gereğini Yaparız””