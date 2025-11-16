Portekiz, Ermenistan'ı gole boğdu!

Portekiz, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nun 6. maçında Ermenistan’ı Dragao Stadyumu’nda 9-1 mağlup ederek puanını 13’e çıkardı ve grubu lider tamamlayıp Dünya Kupası’na direkt katılma hakkı elde etti.Abone ol
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. maçında Portekiz, Ermenistan'ı konuk etti.
Dragao Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 9-1 kazandı. Portekiz'in gollerini 45+3, 52 ve 72. dakikalarda Bruno Fernandes, 7. dakikada Veiga, 28. dakikada Gonçalo Ramos, 30, 41 ve 81. dakikalarda Joao Neves ve 90+2. dakikada Conceicao attı. Ermenistan'da Spertsyan, 18. dakikada ağları havalandırdı.
Portekiz puanını 13 yaptı ve grubunu lider bitirerek Dünya Kupası'na direkt katılmaya hak kazandı. Ermenistan grubu 3 puanla bitirdi.