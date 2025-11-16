BIST 10.566
DOLAR 42,25
EURO 49,13
ALTIN 5.551,47
HABER /  SPOR

Portekiz, Ermenistan'ı gole boğdu!

Portekiz, Ermenistan'ı gole boğdu!

Portekiz, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nun 6. maçında Ermenistan’ı Dragao Stadyumu’nda 9-1 mağlup ederek puanını 13’e çıkardı ve grubu lider tamamlayıp Dünya Kupası’na direkt katılma hakkı elde etti.

Abone ol

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. maçında Portekiz, Ermenistan'ı konuk etti.

Dragao Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 9-1 kazandı. Portekiz'in gollerini 45+3, 52 ve 72. dakikalarda Bruno Fernandes, 7. dakikada Veiga, 28. dakikada Gonçalo Ramos, 30, 41 ve 81. dakikalarda Joao Neves ve 90+2. dakikada Conceicao attı. Ermenistan'da Spertsyan, 18. dakikada ağları havalandırdı.

Portekiz puanını 13 yaptı ve grubunu lider bitirerek Dünya Kupası'na direkt katılmaya hak kazandı. Ermenistan grubu 3 puanla bitirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş’ta sakatlık şoku! 1 ay yok!
Beşiktaş’ta sakatlık şoku! 1 ay yok!
Hakkari’de uçuruma düşen pikaptan acı haber
Hakkari’de uçuruma düşen pikaptan acı haber
Bakan Yerlikaya duyurdu: Asfalt zorbası yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Asfalt zorbası yakalandı
Arda Güler için Manchester City devrede
Arda Güler için Manchester City devrede
İki gündür aranıyordu! 80 yaşındaki adam ölü bulundu
İki gündür aranıyordu! 80 yaşındaki adam ölü bulundu
Bilgisayarınızda bunu yaptıysanız yandınız! Microsoft'tan dev karar
Bilgisayarınızda bunu yaptıysanız yandınız! Microsoft'tan dev karar
Düzce'de akraba kavgasında kan aktı
Düzce'de akraba kavgasında kan aktı
Et ve Süt Kurumu'ndan et ithalatıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Et ve Süt Kurumu'ndan et ithalatıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama
ABD'de polis tarafından öldürülen Ali İhsan Bayhan'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi
ABD'de polis tarafından öldürülen Ali İhsan Bayhan'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisinin genel başkanlığına tekrar seçildi
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisinin genel başkanlığına tekrar seçildi
Rakka'da Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında silahlı çatışma çıktı
Rakka'da Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında silahlı çatışma çıktı
Dervişoğlu'ndan partililere Meral Akşener uyarısı: Aranıza şeytanları sokmayın
Dervişoğlu'ndan partililere Meral Akşener uyarısı: Aranıza şeytanları sokmayın