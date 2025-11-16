BIST 10.566
İrlanda 90+6'da play-off biletini kaptı

Macaristan ile İrlanda arasında oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu maçında İrlanda, Troy Parrot’un hat-trick yaptığı karşılaşmayı 3-2 kazanarak puanını 10’a çıkardı ve grubu ikinci sırada tamamlayıp play-off hakkı elde etti.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda play-off iddiası bulunan Macaristan ve İrlanda karşılaştı.

PARROT HAT-TRİCK YAPTI

Puskas Arena'da oynanan maça ev sahibi takım Lukacs'ın 3. dakikada attığı golle başladı. İrlanda'da Troy Parrot, 15. dakikada penaltıdan skoru eşitlese de Macaristan, 37. dakikada Varga'nın attığı golle devreye 2-1 önde girdi. İkinci yarıda İrlanda, Parrot ile 80. dakikada skoru eşitledi. 23 yaşındaki futbolcu, 90+6'da attığı golle maçı İrlanda'ya getirdi.

Son maça 1 puan geride giren İrlanda puanını 10 yaptı ve grubu ikinci sırada bitirerek Dünya Kupası için play-off oynama hakkı kazandı. Macaristan ise 8 puanda kaldı ve grubunu üçüncü sırada bitirdi.

PARROT TAKIMINI TAŞIYOR!

İrlanda, perşembe günü Portekiz'i Parrot'un 2 golüyle mağlup ederek umutlarını son maça taşımıştı.

