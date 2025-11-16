Beşiktaş’ta sakatlık şoku! 1 ay yok!

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını milli takım oyuncularından yoksun sürdürürken, Ümit Milli Takım’da sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun yapılan MR sonucunda sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun 25-30 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in 13.haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta bu maçın hazırlıkları sürüyor.

Milli takımdaki futbolculardan yoksun olarak çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta sakatlık şoku yaşandı.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU SAKATLANDI

Siyah-beyazlılar, Ümit Milli Takım’ın Ukrayna ile oynadığı maçta sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş, MR’ı çekilen genç futbolcunun sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır.

Yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.”

25-30 GÜN SAHALARDAN UZAK KALACAK

TRT Spor’un haberine göre Mustafa Erhan Hekimoğlu, 25-30 gün sahalardan uzak kalacak.

BU SEZON 12 MAÇI SAKATLIKTAN KAÇIRDI

18 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçırdı. Bu sezon 5 maça çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu, 88 dakika süre aldı.