BIST 10.566
DOLAR 42,25
EURO 49,13
ALTIN 5.551,47
HABER /  SPOR

Beşiktaş’ta sakatlık şoku! 1 ay yok!

Beşiktaş’ta sakatlık şoku! 1 ay yok!

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını milli takım oyuncularından yoksun sürdürürken, Ümit Milli Takım’da sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun yapılan MR sonucunda sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun 25-30 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 13.haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta bu maçın hazırlıkları sürüyor.

Milli takımdaki futbolculardan yoksun olarak çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta sakatlık şoku yaşandı.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU SAKATLANDI

Siyah-beyazlılar, Ümit Milli Takım’ın Ukrayna ile oynadığı maçta sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş, MR’ı çekilen genç futbolcunun sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır.

Yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.”

25-30 GÜN SAHALARDAN UZAK KALACAK

TRT Spor’un haberine göre Mustafa Erhan Hekimoğlu, 25-30 gün sahalardan uzak kalacak.

BU SEZON 12 MAÇI SAKATLIKTAN KAÇIRDI

18 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçırdı. Bu sezon 5 maça çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu, 88 dakika süre aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari’de uçuruma düşen pikaptan acı haber
Hakkari’de uçuruma düşen pikaptan acı haber
Bakan Yerlikaya duyurdu: Asfalt zorbası yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Asfalt zorbası yakalandı
Arda Güler için Manchester City devrede
Arda Güler için Manchester City devrede
İki gündür aranıyordu! 80 yaşındaki adam ölü bulundu
İki gündür aranıyordu! 80 yaşındaki adam ölü bulundu
Bilgisayarınızda bunu yaptıysanız yandınız! Microsoft'tan dev karar
Bilgisayarınızda bunu yaptıysanız yandınız! Microsoft'tan dev karar
Düzce'de akraba kavgasında kan aktı
Düzce'de akraba kavgasında kan aktı
Et ve Süt Kurumu'ndan et ithalatıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Et ve Süt Kurumu'ndan et ithalatıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama
ABD'de polis tarafından öldürülen Ali İhsan Bayhan'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi
ABD'de polis tarafından öldürülen Ali İhsan Bayhan'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisinin genel başkanlığına tekrar seçildi
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisinin genel başkanlığına tekrar seçildi
Rakka'da Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında silahlı çatışma çıktı
Rakka'da Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında silahlı çatışma çıktı
Dervişoğlu'ndan partililere Meral Akşener uyarısı: Aranıza şeytanları sokmayın
Dervişoğlu'ndan partililere Meral Akşener uyarısı: Aranıza şeytanları sokmayın
Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı