BIST 10.566
DOLAR 42,25
EURO 49,13
ALTIN 5.551,47
HABER /  GÜNCEL

Hakkari’de uçuruma düşen pikaptan acı haber

Hakkari’de yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu’na düşen pikaptaki 4 kişiden durumu ağır olan Macit Dayan ve Sıtkı Dayan hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, ekipler diğer yaralıları botla kıyıya çıkararak hastaneye ulaştırdı.

Abone ol

Hakkari'de yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikapta yaralanan 4 kişiden durumu ağır olan 2'si hayatını kaybetti.

Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Suya indirilen botla araca ulaşan ekipler, AFAD gönüllüsü rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç'un da desteğiyle arka camı kırarak araçtaki 2 kişiyi yaralı kurtardı.

Botla kıyıya getirilerek vatandaşların yardımıyla ambulanslara taşınan 2 yaralı, Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü.

Daha sonra vinç yardımıyla suyun kenarına alınan pikaptan çıkarılan Macit ve Sıtkı Dayan da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın düştüğünü görerek içindekilere yardım etmek için suya giren ve mahsur kalan bir kişi ise ekiplerce sudan çıkarıldı.

Durumları ağır olan Macit ve Sıtkı Dayan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan birinin durumunun iyi olduğu, diğerinin da Van'a sevk edileceği öğrenildi.

Vinçle yolun kenarına çıkarılan pikap, çekiciye konuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya duyurdu: Asfalt zorbası yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Asfalt zorbası yakalandı
Arda Güler için Manchester City devrede
Arda Güler için Manchester City devrede
İki gündür aranıyordu! 80 yaşındaki adam ölü bulundu
İki gündür aranıyordu! 80 yaşındaki adam ölü bulundu
Bilgisayarınızda bunu yaptıysanız yandınız! Microsoft'tan dev karar
Bilgisayarınızda bunu yaptıysanız yandınız! Microsoft'tan dev karar
Düzce'de akraba kavgasında kan aktı
Düzce'de akraba kavgasında kan aktı
Et ve Süt Kurumu'ndan et ithalatıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Et ve Süt Kurumu'ndan et ithalatıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama
ABD'de polis tarafından öldürülen Ali İhsan Bayhan'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi
ABD'de polis tarafından öldürülen Ali İhsan Bayhan'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisinin genel başkanlığına tekrar seçildi
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisinin genel başkanlığına tekrar seçildi
Rakka'da Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında silahlı çatışma çıktı
Rakka'da Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında silahlı çatışma çıktı
Dervişoğlu'ndan partililere Meral Akşener uyarısı: Aranıza şeytanları sokmayın
Dervişoğlu'ndan partililere Meral Akşener uyarısı: Aranıza şeytanları sokmayın
Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Kocaeli Kandıra'da karaya oturan gemi kurtarıldı
Kocaeli Kandıra'da karaya oturan gemi kurtarıldı