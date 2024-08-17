Orman yangınlarında son durum! Bakan İbrahim Yumaklı'dan son dakika açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan orman yangınlarına ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Bakan Yumaklı, 6 aktif yangın olduğunu belirtti.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir hususun söz konusu olmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var." dedi.

Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor." ifadelerini kullandı.