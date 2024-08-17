BIST 9.822
DOLAR 33,68
EURO 37,13
ALTIN 2.716,54
HABER /  GÜNCEL

Orman yangınlarında son durum! Bakan İbrahim Yumaklı'dan son dakika açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Orman yangınlarında son durum! Bakan İbrahim Yumaklı'dan son dakika açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan orman yangınlarına ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Bakan Yumaklı, 6 aktif yangın olduğunu belirtti.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir hususun söz konusu olmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var." dedi.

Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İzmir'de yangın yerleşim yerlerine ulaştı, her yeri duman sardı! Belediye başkanı uyardı: Evlerinizi boşaltın
Foto Galeri İzmir'de yangın yerleşim yerlerine ulaştı, her yeri duman sardı! Belediye başkanı uyardı: Evlerinizi boşaltın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan sanatçı Aydemir Akbaş için taziye mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan sanatçı Aydemir Akbaş için taziye mesajı
17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden çeyrek asır geçti
17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden çeyrek asır geçti
İzmir'de orman yangını! Havadan müdahale yeniden başladı
İzmir'de orman yangını! Havadan müdahale yeniden başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak
Antalya'da kağıt fabrikasında yangın çıktı
Antalya'da kağıt fabrikasında yangın çıktı
Eskişehir'den sonra Yozgat'tan dehşete düşüren haber! Bir çocuk öldü, yaralılar var
Eskişehir'den sonra Yozgat'tan dehşete düşüren haber! Bir çocuk öldü, yaralılar var
Heniyye’nin oğlu, babasının kaldığı odayı vuran füzenin cep telefonu sinyaliyle yönlendirildiğini söyledi
Heniyye’nin oğlu, babasının kaldığı odayı vuran füzenin cep telefonu sinyaliyle yönlendirildiğini söyledi
Orman yangınlarıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Orman yangınlarıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Yakınlarının cenazesine gidiyorlardı! Feci kaza, 4 kişi hayatını kaybetti
Yakınlarının cenazesine gidiyorlardı! Feci kaza, 4 kişi hayatını kaybetti
Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı
Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti
NASA'nın yangın haritasında İzmir alarm veriyor
NASA'nın yangın haritasında İzmir alarm veriyor