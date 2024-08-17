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Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak

 Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

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Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşacak.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour, forma giymeleri halinde Tüpraş Stadı'nda ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

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