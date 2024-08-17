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Heniyye’nin oğlu, babasının kaldığı odayı vuran füzenin cep telefonu sinyaliyle yönlendirildiğini söyledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Heniyye’nin oğlu, babasının kaldığı odayı vuran füzenin cep telefonu sinyaliyle yönlendirildiğini söyledi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye, babasının İran’ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta kullanılan güdümlü füzenin cep telefonu sinyallerinin izlenmesiyle yönlendirildiğini ifade etti.

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Al Arabiya’da yayımlanan habere göre, suikasta dair açıklamalarda bulunan Heniyye, babasının ölümüne neden olan güdümlü füzenin telefon sinyaliyle yönlendirildiğini söyledi.

Heniyye, babasının ölümüne herhangi bir bomba düzeneğinin neden olmadığını düşündüğünü ifade ederek "Korumalar ve diğer danışmanlar babamın odasından sadece birkaç metre uzakta oturuyorlardı, dolayısıyla bir bomba olsaydı tüm binanın patlayacağı açıktı. Odada bomba olduğu yönündeki söylentilerin tamamen asılsız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hamas liderinin kaldığı odanın füzeyle hedef alınmasına dair ise Heniyye, şunları kaydetti:

“Güdümlü füze, olaydan önceki gece babamın odasında ve başının yakınında bulunan cep telefonunun izlenmesiyle yönlendiriliyordu. Babam resmi bir törene cep telefonuyla katıldı ve bu nedenle bu operasyon çok karmaşık olmadı.

Babamla o gün defalarca telefon görüşmesi yaptık. Şehit olduğu gece saat 22.15'e kadar telefonunu aktif olarak kullandığını düşünüyorum."

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