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Yakınlarının cenazesine gidiyorlardı! Feci kaza, 4 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yakınlarının cenazesine gidiyorlardı! Feci kaza, 4 kişi hayatını kaybetti

 Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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S.D. yönetimindeki otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki T.A, Z.B, F.B. ve H.A. hayatını kaybetti, sürücü S.D. ile Z.A. ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedi, incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Araçtakilerin Erzurum'dan Konya'ya yakınlarının cenazesine gittiği öğrenildi.

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