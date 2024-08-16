İzmir'de orman yangını: 87 ev ve 44 iş yeri boşaltıldı

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, 16 ev yangında hasar gördü, 87 ev ve 45 iş yeri de tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Türkiye, özellikle Marmara ve Ege bölgesinde artan orman yangınlarıyla kıyasıya bir mücadele veriyor.

İzmir'de birkaç bölgede çıkan yangınlara müdahale edilirken, bazı mahalle ve köylerdeki evler ve iş yerleri önlem amaçlı tahliye edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

87 EV VE 45 İŞ YERİ BOŞALTILDI

Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgarın etkisiyle devam ettiği bildirildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Fedakâr orman kahramanlarımızın gün boyu süren cansiparane mücadelesi hava gücümüzle destekleniyor.

Tüm imkanlarımızla yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, yangına dair şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir’deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor. Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı”

YANGIN BİR APARTMANIN ÇATISINA SIÇRADI

Zübeyde Hanım mahallesinde de bir sitede bulunan 10 katlı apartmanın çatısına kıvılcımlar sıçradı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle birlikte yangın kısa sürede söndürüldü.

APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan apartman sakinlerinin ise tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye edilen vatandaşlar da bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Bölgedeki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.