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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan sanatçı Aydemir Akbaş için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan sanatçı Aydemir Akbaş için taziye mesajı

 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden sanatçı Aydemir Akbaş için taziye mesajı yayınladı.

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 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden sanatçı Aydemir Akbaş için taziye mesajı yayınladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Aydemir Akbaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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