İzmir'de yangın yerleşim yerlerine ulaştı, her yeri duman sardı! Belediye başkanı uyardı: Evlerinizi boşaltın
İZMİR'deki yangın rüzgarın etkisi ile yerleşim yerlerine ulaştı. Ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ederken,Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal vatandaşlara 'evlerinizi boşaltın' çağrısında bulundu. İşte bölgedeki son durum...
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.
Yangın bölgesinde bulunan 1 hayvan barınağı tahliye edildi.Ayrıca yazlık evlerde bulunan vatandaşlardan bazıları jandarma kontrolünde güvenli alana sevk edildi.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal vatandaşlara 'evlerinizi boşaltın' çağrısında bulundu. Önal, "Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyoruz" dedi.