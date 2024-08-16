İzmir'de yangın yerleşim yerlerine ulaştı, her yeri duman sardı! Belediye başkanı uyardı: Evlerinizi boşaltın

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal vatandaşlara 'evlerinizi boşaltın' çağrısında bulundu. Önal, "Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyoruz" dedi.