BIST 13.788
DOLAR 43,63
EURO 51,89
ALTIN 7.134,70
HABER /  POLİTİKA

Ömer Çelik, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür

Ömer Çelik, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM’deki yemin töreni sırasında yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP grubunun, Adalet ve İçişleri bakanlarımızın yüce Meclis'te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve yüce Meclis'e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi öncesinde yaşanan arbedeye ilişkin paylaşımda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"CHP grubunun, Adalet ve İçişleri bakanlarımızın yüce Meclis'te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve yüce Meclis'e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz. Demokratik ilkeleri ve Meclis'in mehabetini korumak siyaset kurumunun tüm unsurlarının görevidir. Bugün CHP grubu tam tersi yönde hareket etmiştir. CHP'nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerekir. CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir."

