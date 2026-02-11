ABD ordusu sınır ihlali sonrası harekete geçti

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), Meksika sınırındaki El Paso Uluslararası Havalimanı’na yönelik uçuşları “özel güvenlik” gerekçesiyle 10 gün süreyle durdurduğunu duyurdu. ABD basınında yer alan haberlere göre kararın, Meksika kartellerine ait dronların ABD hava sahasını ihlal etmesi üzerine alındığı belirtildi.

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), ülke güvenliğini tehdit eden gelişmeler üzerine harekete geçerek Meksika sınırındaki kritik bir noktada uçuşları durdurma kararı aldı. FAA'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Meksika sınırındaki El Paso kentine yapılacak uçuşlara ilişkin yeni önlemler duyuruldu.

Açıklamada, milyonlarca yolcuya hizmet veren El Paso Uluslararası Havalimanı'nda, "özel güvenlik" gerekçesiyle uçuşların 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Geçici kapanmanın Meksika hava sahasını kapsamadığı kaydedilen açıklamada, daha fazla detaya yer verilemedi.

KARTEL DRONLARI ABD HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ

Bölgedeki güvenlik riskinin arttığına dikkat çekilen ABD basınındaki haberlerde, kararın perde arkasına dair çarpıcı detaylar paylaşıldı.

CBS'de yer alan son dakika gelişmesine göre, ani uçuş yasağının temel nedeninin sınır güvenliği olduğu vurgulandı. Haberde, "Meksika kartellerine ait dronların ABD hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle bu karar alındı." ifadelerine yer verildi.

UÇUŞ YASAĞI KALDIRILDI

Uçuş yasağının, hava yolu şirketlerinin operasyonlarında ciddi aksaklıklara yol açacağı konuşulurken FAA'nın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Yasağın ilanından saatler sonra gelen paylaşımda, "El Paso üzerindeki hava sahasının geçici olarak kapatılması kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

ABD ORDUSU DERHAL HAREKETE GEÇTİ

Sınır hattında yaşanan hareketlilik sonrası Washington yönetimi güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. İhlal sonrası ABD ordusunun derhal harekete geçtiği belirtildi.

11 Eylül'den sonra görülmemiş bir durum olarak nitelendirilen olay sonrası ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) İHA'lara karşı önlem aldığı ifade edildi.