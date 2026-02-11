ABD'de Trump-Netanyahu zirvesi! Tüm dünya İran'a kilitlendi...

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Beyaz Saray'daki görüşme başladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geceyi geçirdiği Blair House'tan aracıyla ayrıldıktan sonra kameraların bulunmadığı Beyaz Saray'ın güney kapısından giriş yaptı.

TRUMP-NETANYAHU ZİRVESİ BAŞLADI

Netanyahu'nun giriş yapmasından kısa süre sonra Beyaz Saray, basına kapalı olarak gerçekleşen Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin başladığını bildirdi.

Görüşmede İran'a düzenlenebilecek olası saldırının ele alınması planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray'ın yanındaki Blair House'ta bir araya geldi.

İSRAİL GAZZE BARIŞ KURULU ÜYESİ OLDU

İsrail hükümetinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara göre, Netanyahu ile Rubio ve beraberindeki heyetler ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıkları bir görüşme yaptı.

NETANYAHU İMZALADI

Görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için ülkesi adına resmen imza attı.