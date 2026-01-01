BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
Netanyahu ile yeni yıla giren Trump’ın 2026 mesajı: Dünyada barış

ABD Başkanı Trump, 2026 yılı için yeni yıl kararının 'dünyada barış' olduğunu açıkladı. Florida'da yeni yıl etkinliğine katılan Trump'a İsrail Başbakanı Netanyahu eşlik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılı için yeni yıl kararını “dünyada barış” olarak açıkladı.

Trump, yeni yılı Florida’daki etkinlikte karşıladı. Eşi Melania Trump ile salona giriş yaptığı sırada bir gazeteci, Başkan Trump’a “Yeni yıl için bir kararınız var mı?” sorusunu yöneltti.

Trump, soruya yanıt olarak, “Evet var. Barış. Dünyada barış.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Trump’a, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da eşlik etti.

