BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 7’si daha önce serbest bırakılan 48 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 7’si daha önce serbest bırakılan 48 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği geniş çaplı baskınlarda, aralarında daha önce serbest bırakılan 7 Filistinlinin de bulunduğu 48 kişiyi gözaltına aldı.

Abone ol

Filistinli Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin sabaha karşı Batı Şeria’nın çeşitli kent ve beldelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamaya göre gözaltılar, Ramallah, El Bire, Tubas, Nablus, Kudüs, El Halil, Tulkerim ve Cenin kentlerinde gerçekleştirildi.

İsrail askerleri, Ramallah’tan 24 kişiyi, Tubas’tan 8, Nablus’tan 5, Kudüs’ten 4, El Halil ve Tulkerim’den 3'er, Cenin kentinden ise 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında 7 eski tutuklu ile 16 yaşında bir çocuk da bulunuyor.

Açıklamada, baskınlar sırasında çok sayıda evin zorla basıldığı, keyfi aramalar yapıldığı ve Filistinlilerin mülklerine zarar verildiği ifade edildi.

Bu gözaltıların, İsrail ordusunun Batı Şeria’da sürdürdüğü askeri tırmanışın bir parçası olduğu, kent ve kasabalara yönelik günlük baskınların ve gözaltıların devam ettiği kaydedildi.

Gazze’ye yönelik saldırıların başladığı 8 Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1105 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Zarar büyüdü, maaşlar uçtu! PTT'de 8.6 milyarlık tablo
Zarar büyüdü, maaşlar uçtu! PTT'de 8.6 milyarlık tablo
Van'da çığ düştü! Kaybolan kadın kurtarıldı
Van'da çığ düştü! Kaybolan kadın kurtarıldı
Osimhen için geri sayım! Galatasaray rakamı belirledi
Osimhen için geri sayım! Galatasaray rakamı belirledi
Bulgaristan'da Euro dönemi başladı: Leva tarihe karıştı
Bulgaristan'da Euro dönemi başladı: Leva tarihe karıştı
Isparta'da 2 genç yeni yılın ilk gününde feci şekilde hayatını kaybetti
Isparta'da 2 genç yeni yılın ilk gününde feci şekilde hayatını kaybetti
Gaziantep Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı
Gaziantep Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı
Türkiye'de 2025'te balık üretiminde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Türkiye'de 2025'te balık üretiminde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
ABD Başkanı Donald Trump yeni yıl için bakın ne karar verdi!
ABD Başkanı Donald Trump yeni yıl için bakın ne karar verdi!
ABD Başkanı Trump'ın yeni yıl kararına bakın!
ABD Başkanı Trump'ın yeni yıl kararına bakın!
Profesörün geliştirdiği sistemin patenti alındı
Profesörün geliştirdiği sistemin patenti alındı
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine kaç kişi katıldı?
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine kaç kişi katıldı?
2026 yılında diplomasinin kalbi Türkiye’de atacak
2026 yılında diplomasinin kalbi Türkiye’de atacak