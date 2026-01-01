BIST 11.262
Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Kilis ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i hakkında ise adli işlem yapıldı.

