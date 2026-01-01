BIST 11.262
Yemen’de BAE destekli güçler, doğudaki bazı bölgelerde yeniden konuşlandırıldı

Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), meşru hükümetin tepkilerine rağmen ülkenin doğusundaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki bazı bölgelerde, "Vatan Kalkanı" güçlerinin de katılımıyla birliklerini yeniden konuşlandırdığını duyurdu.

GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri (GSK) Sözcüsü Muhammed en-Nakib, konseye bağlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ile koordinasyon çerçevesinde, GGK silahlı güçlerinin sahadaki görevlerde Vatan Kalkanı güçlerini görevlendirmeye başladığını belirtti.

Açıklamada, "Umut Dolu Gelecek" adı verilen operasyon kapsamında, GGK güçlerinin Hadramevt ve Mehra’daki operasyon sahasında kontrolünü sürdürdüğü ifade edildi.

Nakib, Vatan Kalkanı’na bağlı 1. Tugay’ın Semud bölgesinde yeniden konuşlandırıldığını, ilerleyen süreçte Hadramevt ve Mehra’da Rumat ve diğer bazı bölgelere de birliklerin sevk edileceğini aktardı.

Açıklamada, bu konuşlanmanın GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi’nin talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade eden Nakib, amacın özellikle Hadramevt ve Mehra’da güvenlik ve istikrarın sağlanması olduğunu iddia etti.

Nakib, operasyonun hedefleri arasında, güneyin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesi, Husilere silah kaçakçılığı yollarının kesilmesi, terör örgütleriyle mücadele ve bölgedeki doğal kaynakların korunmasının yer aldığını öne sürdü.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, dün ayrılıkçı GGK'ye bağlı güçlerin doğudaki vilayetlere konuşlanmasını "devlet yönetimine karşı silahlı isyan" olarak nitelemişti.

Yemen'de yaşanan son gelişmeler

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti.

Yemen hükümeti 30 Aralık'ta, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da 30 Aralık sabahı, Hadramevt’te, GGK’nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı’nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı’nın onayı alınmadan BAE’deki Fucayra Limanı’ndan Mukalla Limanı’na geldiğine dikkati çekmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise BAE’ye, Yemen’in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, “BAE’nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan’ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK’yi sevk ettiğine” işaret ederek söz konusu eylemleri “ülkenin ulusal güvenliğine tehdit” olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen’de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.

