Zarar büyüdü, maaşlar uçtu! PTT'de 8.6 milyarlık tablo

Türkiye'nin 185 yıllık köklü kurumu PTT, son yıllarda yaşadığı mali zorluklarla gündeme geliyor. Kurumun son 6 yılda 8 milyar lirayı aşan zarar açıklamasına rağmen, üst yönetimde maaş artışları dikkat çekti. Vatandaş yüksek enflasyonla mücadele ederken, PTT yöneticilerinin maaşlarına TÜİK verilerinin üzerinde, yüzde 116 zam yapılması kamuoyunca tartışmaya sebep oldu.

Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan 185 yıllık PTT, son yıllarda artan mali kayıplarla gündemde... Açıklanan verilere göre kurum, son 6 yılda toplam 8 milyar 605 milyon lira zarar etti. Bu süreçte PTT'nin mali yapısı tartışılırken, yönetim kurulu üyelerinin maaşlarına yüzde 116 oranında artış yapılması, kamuoyunda dikkat çeken bir diğer başlık oldu.

KİŞİ BAŞI 5 MİLYON TL

Yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemelerdeki uçurum dudak uçuklattı. 2023 yılında 6 yönetim kurulu üyesine toplam 9 milyon 268 bin TL ödenirken, 2024 yılında üye sayısı 4'e düşmesine rağmen bu tutar 20 milyon 26 bin TL’ye fırladı. Yani 2024 yılında her bir yönetim kurulu üyesinin 5 milyon TL’yi aşkın ücret aldığı iddia edildi.

3.6 MİLYAR ZARARIN MİMARLARI KİMLER

İddialara göre sadece 2024 yılında 3 milyar 613 milyon lira zarar eden PTT'nin yönetim kurulu koltuklarında oturan isimler ve bürokratik bağlantıları da dikkat çekiyor. Yönetim kurulunda Yer Ölçümü Mühendisi Mükremin Kara, Endüstri Mühendisleri Emrah Yoğurtçu ve Hakan Gülten ile İçişleri Bakan Yardımcısı Vali Mehmet Aktaş bulunuyor. Bu 4 yönetim kurulu üyesine 2024’te toplam 20 milyon 26 bin lira ücret ödenirken, 2025 ücretleri ise henüz açıklanmadı.

"TÜİK ENFLASYONUNU BİLE KATLADILAR"

Konuyu gündeme getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaşanan bu "zarar ödülü" düzenine sert tepki gösterdi. Tahtasız, “PTT korkunç bir zararda ama yönetim kurulu üyeleri Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonun da üzerinde maaşlarına yüzde 116 oranında zam yapıldı" diyerek şunları kaydetti:

"2024’de 20 milyon liradan fazla ücret ödendi. 2023’te 6 yönetim kurulu üyesine yıllık toplam 9 milyon 268 bin TL ödeme yapılırken, 2024’te üye sayısı 4’e düşmesine rağmen ödenen rakam 20 milyon 26 bin liraya çıktı."