BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
HABER /  GÜNCEL

Isparta'da 2 genç yeni yılın ilk gününde feci şekilde hayatını kaybetti

Isparta'da 2 genç yeni yılın ilk gününde feci şekilde hayatını kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Baran Duman'ın (18) kullandığı 34 GDL 672 plakalı otomobil, Kırıntı köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki A.A'ya ait 07 CBR 143 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, sürücü Duman ile otomobildeki Lütfi Can Duran (19) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Burak Ateş (18) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü A.A. jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı
Gaziantep Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı
Türkiye'de 2025'te balık üretiminde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Türkiye'de 2025'te balık üretiminde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
ABD Başkanı Donald Trump yeni yıl için bakın ne karar verdi!
ABD Başkanı Donald Trump yeni yıl için bakın ne karar verdi!
ABD Başkanı Trump'ın yeni yıl kararına bakın!
ABD Başkanı Trump'ın yeni yıl kararına bakın!
Profesörün geliştirdiği sistemin patenti alındı
Profesörün geliştirdiği sistemin patenti alındı
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine kaç kişi katıldı?
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine kaç kişi katıldı?
2026 yılında diplomasinin kalbi Türkiye’de atacak
2026 yılında diplomasinin kalbi Türkiye’de atacak
Galatasaray 2026'nın ilk transferini yapıyor! "Anlaşma yakın" diyerek duyurdular
Galatasaray 2026'nın ilk transferini yapıyor! "Anlaşma yakın" diyerek duyurdular
İsrail Gazze’de işgal ettiği bölgeleri hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı
İsrail Gazze’de işgal ettiği bölgeleri hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı
Soğuk havalarda uzuv kaybına karşı önleminizi alın
Soğuk havalarda uzuv kaybına karşı önleminizi alın
Başlayan tartışma çok feci bitti!
Başlayan tartışma çok feci bitti!
CHP'nin 38. Kurultayı iptal mi edilecek? Partide panik hakim
CHP'nin 38. Kurultayı iptal mi edilecek? Partide panik hakim