Bulgaristan'da Euro dönemi başladı: Leva tarihe karıştı

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla Avrupa Ortak Para Birimi Euro’ya geçerek birliğin 21. üyesi oldu. 145 yıllık bir geçmişe sahip olan Bulgar levası, bir aylık geçiş sürecinin ardından tarih sahnesinden çekilmeye hazırlanıyor.

Balkanlar’da tarihi bir dönüşüm gerçekleşiyor. Bulgaristan, uzun yıllardır sürdürdüğü ekonomik uyum sürecini tamamlayarak bugün itibarıyla Euro Bölgesi’ne resmen dahil oldu. 1881 yılından bu yana ülkenin bağımsızlığının ve ekonomik kimliğinin simgesi olan Bulgar levası, yerini Avrupa’nın ortak para birimine bıraktı.

BNB BAŞKANI RADEV: "BİZ ZATEN EVİMİZDEYİZ"

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitar Radev, bu tarihi adımı sadece bir para birimi değişikliği değil, Avrupa ailesine tam bir aidiyet göstergesi olarak tanımladı. Levanın toplumsal hafızadaki yerine vurgu yapan Radev, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Frankfurt, Brüksel ve Lüksemburg'da yankılanan 'Hoş geldin Bulgaristan' selamına cevabımız nettir: Teşekkürler dostlar, biz zaten evimizdeyiz. Euro, bizim için sadece bir ödeme aracı değil, ortak bir geleceğin parçası olma kararlılığımızdır."

URSULA VON DER LEYEN'DEN TEBRİK MESAJIAvrupa Birliği Komisyonu

Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Bulgaristan’ın bu başarısını takdirle karşıladığını belirtti. Von der Leyen, bu katılımın uzun yıllara dayanan kararlı reformların bir meyvesi olduğunu vurgulayarak; "Bu değişim; daha kolay ödemeler, engelsiz seyahatler ve Bulgar işletmeleri için küresel pazarda yepyeni kapılar anlamına geliyor" dedi.

Bulgaristan ekonomisinin ve vatandaşların yeni sisteme uyum sağlaması amacıyla kademeli bir geçiş planı uygulanacak:

1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında ülkede hem leva hem de Euro aynı anda tedavülde kalacak. Vatandaşlar ödemelerini her iki birimle de yapabilecek.

1 Şubat 2026'dan itibaren Bulgar levası resmi olarak tedavülden kalkacak ve Euro, ülkenin tek yasal para birimi haline gelecek.

Levanın Euro karşısındaki değeri, daha önce belirlenen sabit kur üzerinden işlem görmeye devam edecek.

