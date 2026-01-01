Yemek ücreti, MTV, yurt dışı telefon, ehliyet, pasaport! 2026'nın vergi ve harç tutarları belli oldu
Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. 1 Ocak 2026'dan itibaren 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 4 bin 103 lira, A sınıfı sürücü belgesi harcı 2 bin 239,9 lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar açıklandı. 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşmişti.
Yeniden değerleme oranı ile bazı vergi ve harçlar güncellenirken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da yenilendi. Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranında artırıldı.
Yayımlanan tebliğle 2026 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi. Buna göre 2026'da uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 158 bin liradan 190 bin liraya, ikinci dilimi 330 bin liradan 400 bin liraya, üçüncü dilimi 800 bin liradan 1 milyon liraya, dördüncü dilim ise 4 milyon 300 bin liradan 5 milyon 300 bin liraya çıkarıldı. Ücret geliri elde edenlerde ise 1 milyon 200 bin lira olan üçüncü dilim 1 milyon 500 bin lira olarak uygulanacak. İlk gelir dilimi 190 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek.
Günlük yemek ücreti
Ayrıca, günlük 240 lira olan yemek parası istisna tutarı 300 liraya, 126 lira olan yol parası istisna tutarı da 158 liraya çıktı.