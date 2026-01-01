BIST 11.262
Van'da çığ düştü! Kaybolan kadın kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesinde düşen çığın altında kalan kadının kurtarılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu, çığın altında kalan kadın yaralı olarak kurtarıldı. Öte yandan ilçe merkezindeki başka bir mahalleye düşen çığ nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

İlçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan kadın, evinin bahçesindeyken düşen çığın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu çığın altında kalan kadın kurtarıldı.

Öte yandan ilçe merkezindeki Menderes Mahallesi Sultan Sokak'taki bir evin üzerine de sabah saatlerinde çığ düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Mahallede çığ riskinin tespit edilmesi üzerine bazı evlerin geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi.

Polis ekipleri, tahliye edilen mahallenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Vatandaşlar, ilçedeki pansiyonlara yerleştirildi.

"Şu anda kar altında kimse yok"

Van Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çığ ihbarı yapılması üzerine tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla riskli görülen bazı evlerin tahliye edildiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"İlçe dışındaki bir mahallede bir evin bahçesine düşen çığda bir vatandaşımız kar altında kaldı. Ekiplerimizin çalışması sonucu vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda kar altında kalan kimse yok ancak ekiplerimiz her türlü riske karşı tedbirlerini alıyor. Evleri tahliye edilen vatandaşlarımızı yurtlara yerleştiriyoruz. Bize ulaşan bilgilere göre şu anda kar altında kimse yok. Her türlü olasılığa karşı ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor."

