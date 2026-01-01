Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi! 2 Ocak Cuma okullar tatil olan iller
Türkiye'nin dört bir yanında yoğun kar yağışı etkili oluyor. Pek çok sefer iptal edildi, yollar kapandı. İki gündür İstanbul da kar yağışı görülüyor. AKOM'un açıklamasına göre yağış sürecek ve sabaha kadar buzlanma görülecek. Kar yağışı birçok ilde yarın (2 Ocak) okulların tatil edilmesine neden oldu. 2 Ocak 2026 Cuma günü valilikler bazı illerde 'tatil' kararı aldı.
Bazı illerde yoğun kar yağışı nedeni ile 2 Ocak 2026 Cuma günü okullar tatil edildi. İstanbul için henüz bir 'tatil' kararı yok. İşte valiliklerden yapılan açıklamalar...
ZONGULDAK
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime yarın için ara verildi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ile yarın sabahtan itibaren oluşacak don tehlikesine karşı 2 Ocak Cuma günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiğini belirten Hacıbektaşoğlu, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını bildirdi.
GAZİANTEP
Gaziantep'te olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar yarın da tatil edildi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KARS
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 2 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.