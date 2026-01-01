BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
HABER /  GÜNCEL

Van'da çığ altında kalan kadın hastanede hayatını kaybetti

Van'da çığ altında kalan kadın hastanede hayatını kaybetti

Van'ın Çatak ilçesinde düşen çığın altında kalıp yaralı olarak kurtarılan Gülnaz Bitik, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Abone ol

İlçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Bitik, evinin bahçesindeyken düşen çığın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kar altından çıkarılarak Çatak Devlet Hastanesine kaldırılan Bitik, hayatını kaybetti.

İlçede Kaymakam Kadir Kılıç başkanlığında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir ve Çatak belediyelerine bağlı ekipler, okulların bahçelerindeki karı temizleyerek araçların buralara götürülmesini sağladı.

Van'da çığ altında kalan kadın hastanede hayatını kaybetti - Resim: 0

Karla mücadele ekipleri ilçe merkezindeki yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ilçe merkezindeki Menderes Mahallesi Sultan Sokağı'ndaki bir evin üzerine de sabah saatlerinde çığ düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Van'da çığ altında kalan kadın hastanede hayatını kaybetti - Resim: 1

Mahallede çığ riskinin tespit edilmesi üzerine bazı evlerin geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi.

Polis ekipleri, tahliye edilen mahallenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Vatandaşlar, ilçedeki pansiyonlara yerleştirildi.

"Şu anda kar altında kimse yok"

Van Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla riskli görülen bazı evlerin tahliye edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda kar altında kalan kimse yok ancak ekiplerimiz her türlü riske karşı tedbirlerini alıyor. Evleri tahliye edilen vatandaşlarımızı yurtlara yerleştiriyoruz. Bize ulaşan bilgilere göre şu anda kar altında kimse yok. Her türlü olasılığa karşı ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Yemen’de BAE destekli güçler, doğudaki bazı bölgelerde yeniden konuşlandırıldı
Yemen’de BAE destekli güçler, doğudaki bazı bölgelerde yeniden konuşlandırıldı
Almanya'da yılbaşı kutlamasında hava fişek 2 can aldı
Almanya'da yılbaşı kutlamasında hava fişek 2 can aldı
Türkiye kara teslim! 6 kentte 1743 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Türkiye kara teslim! 6 kentte 1743 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
ABD'nin tehdidi sonrası İran'dan hamle! Mektup gönderdiler
ABD'nin tehdidi sonrası İran'dan hamle! Mektup gönderdiler
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 7’si daha önce serbest bırakılan 48 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 7’si daha önce serbest bırakılan 48 Filistinliyi gözaltına aldı
Zarar büyüdü, maaşlar uçtu! PTT'de 8.6 milyarlık tablo
Zarar büyüdü, maaşlar uçtu! PTT'de 8.6 milyarlık tablo
Van'da çığ düştü! Kaybolan kadın kurtarıldı: Hastaneden acı haber geldi
Van'da çığ düştü! Kaybolan kadın kurtarıldı: Hastaneden acı haber geldi
Osimhen için geri sayım! Galatasaray rakamı belirledi
Osimhen için geri sayım! Galatasaray rakamı belirledi
Bulgaristan'da Euro dönemi başladı: Leva tarihe karıştı
Bulgaristan'da Euro dönemi başladı: Leva tarihe karıştı
Isparta'da 2 genç yeni yılın ilk gününde feci şekilde hayatını kaybetti
Isparta'da 2 genç yeni yılın ilk gününde feci şekilde hayatını kaybetti
Gaziantep Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı
Gaziantep Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı
Türkiye'de 2025'te balık üretiminde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Türkiye'de 2025'te balık üretiminde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı