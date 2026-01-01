BIST 11.262
Balıkesir'de tedavisi tamamlanan atmaca yavrusu doğaya salındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde avlanırken pencereye çarparak yaralandığı öğrenilen atmaca yavrusu 20 günlük tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı Tuzcumurat Mahallesi'ndeki Göbelezoğlu İlkokulu bahçesinde uçamayan atmaca yavrusunu görenler durumu Edremit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden belediye yetkilileri, atmacayı okul yönetiminden teslim alarak hayvan tedavi merkezine götürdü. Burada kontrolleri yapılarak muayene edilen atmaca, 20 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Daha sonra atmaca yavrusu, doğal yaşam alanına salındı.

Edremit Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili Dr. Vedat Keleş, AA muhabirine, ihbar üzerine ekiplerin hızlıca bölgeye giderek atmacayı koruma altına aldığını belirtti.

Atmacanın ilk geldiğinde hareket edemediğini ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Atmaca hareket edemiyordu. Önce sakatlandığını veya açlıktan düştüğünü düşündük ancak yaptığımız kontrollerde kırığının olmadığını fark ettik. Durumun aslında çok farklı olduğu anlaşıldı. Avlanırken uyanık bir serçe kenara kaçınca atmaca hızla cama çarpmış. 20 gün boyunca tedavisi ve beslenmesiyle yakından ilgilendik. Uçabilir hale geldikten sonra da olması gereken yere, doğal yaşam alanına saldık."

