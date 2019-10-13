Nedim Şener'den avukat Eren Keskin'e açıklaması

Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun Fırat’ın doğusunu işgal eden terör örgütü YPG'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı konuşuldu.

Programın konuklarında gazeteci Nedim Şener, sosyal medyadan kendisini Kürt düşmanlığı ile itham eden HDP ve PKK'ya yakınlığı ile bilinen avukat Eren Keskin'e gereken yanıtı verdi: