MEDYA

Nedim Şener'den avukat Eren Keskin'e açıklaması

Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyon sosyal medyanın da gündemindeki en önemli konuların başında geliyor. Gazeteci Nedim Şener, CNN Türk canlı yayınında kendisine sosyal medya üzerinden Kürt düşmanı diyen, avukat Eren Keskin'e yanıt verdi.

Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun Fırat’ın doğusunu işgal eden terör örgütü YPG'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı konuşuldu.

Programın konuklarında gazeteci Nedim Şener, sosyal medyadan kendisini Kürt düşmanlığı ile itham eden HDP ve PKK'ya yakınlığı ile bilinen avukat Eren Keskin'e gereken yanıtı verdi:

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