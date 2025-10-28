BIST 10.871
Necati Ateş'in Victor Osimhen sözleri dikkat çekti

Galatasaray'ın eski futbolcularından Necati Ateş, sarı-kırmızılıların gündemini değerlendirdi. Necati Ateş'in Victor Osimhen sözleri dikkat çekti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Necati Ateş, sarı-kırmızılıların gündemini Radyospor'da Özgür Sancar'a değerlendirdi.

Victor Osimhen'e övgüler yağdıran Necati Ateş, Nijeryalı forvetin Avrupa'nın en iyi 3 santrforundan biri olduğunu söyledi.

Ateş, "Onun gibi hem yerden hem havadan etkili bir santraforun 100 milyon euronun çok üzerinde. Gyökeres ve Haaland ile Osimhen Avrupa'nın en 3 santrforundan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Necati Ateş, Osimhen'in Ballon d'Or'a aday olacağını iddia etti.

Ateş, "Bence Ballon d'Or'a aday ama Türkiye'nin ülke puanı düşük olduğu için kazanması zor. Avrupa'da pek çok büyük takımda Osimhen gibi bir oyuncu yok" şeklinde konuştu.

