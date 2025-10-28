BIST 10.871
Sivasspor yeni hocasını buldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, teknik direktörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Altıparmak’ı getirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivaspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin şampiyon hoca. 7 kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak, artık Sivasspor için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.

Altıparmak, kariyerinde Amed Sportif Faaliyetler, Serik Belediyespor, Esenler Erokspor, Kocaelispor, Samsunspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Hatayspor'u çalıştırmıştı.

