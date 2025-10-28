BIST 10.871
HABER /  MEDYA

Bahar Feyzan'dan deprem konutları çıkışı: Adamlar yapmış, yalan mı söyleyelim

Yayınlarında deprem bölgesinde yapılan konutlar hakkında konuşan gazeteci Bahar Feyzan, Bakan Murat Kurum'un kendini bu işe adadığını söylerken insanların yapılanlardan memnun olduğunu belirterek " Bölgede AK Parti'ye ciddi bir oy çıkacağını söylemem lazım" dedi.

YouTube üzerinden yayınlar yapan gazeteci Bahar Feyzan, deprem bölgesinde yapılan konutlara değindi.  

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşanırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önderliğinde, asrın inşa seferberliği başlatıldı. 

Deprem bölgesinde bulunan illerde bugüne kadar binlerce konut ve iş yeri inşa edildi. 

MUHALEFET GÖRMEZDEN GELDİ

Muhalefet kanadı Murat Kurum ve hükümetin çabalarını görmezden gelirken bu duruma Bahar Feyzan'dan eleştiri geldi. 

Konuşmasında Murat Kurum'un üstün çabasından bahseden Feyzan, şu ifadelere yer verdi: 

"ADAMLAR YAPMIŞ, YALAN MI SÖYLEYEYİM"

Ben işin siyasi kısmında değilim. Adamlar yapmış. Adamdan kastım Murat Kurum. Yani ne yapayım yalan mı söyleyeyim, yapmış. Hem de çok hızlı bir şekilde. Adam buna adanmış vaziyette. Kimle konuşsam memnun.

"DEPREM BÖLGESİNDE AK PARTİ CİDDİ BİR OY ALACAKTIR"

Muhalefet önümüzdeki seçimlere hazırlanıyorsa, deprem konutlarının olduğunu bölgelerde AK Parti'ye ciddi bir oy çıkacağını söylemem lazım. Deprem bölgesinden önemli bir oy çıkacak demedi demeyin. İnsanlar genel olarak memnunlar yapılan işlerden.

