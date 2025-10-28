BIST 10.871
Balıkesir depremi sonrası Şükrü Ersoy'dan İstanbul uyarısı! İstanbul için riskli 13 ilçe

Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik deprem İstanbul ve çevre illerde de şiddetli hissedildi. AHaber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy önemli uyarılarda bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren uzmanlar, 10 Ağustos'taki sarsıntının ardından bölgedeki deprem aktivitesinin devam ettiğini belirterek, bundan sonra da artçı depremlerin süreceğini, sarsıntıların deprem fırtınası şeklinde devam edebileceğini bildirdi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul'daki riski bölgeleri harita üzerinde anlattı.

"Sağlam zemin üzerine yapılan çürük binalar da yıkılır"

Ersoy, İstanbul'un geneli için "güvenli bölge" ayrımı yapmanın mümkün olmadığını belirterek, esas olanın sağlam zemin ve dayanıklı yapı olduğunu vurguladı. Anadolu Yakası'nın genel olarak daha sağlam zeminlere sahip olduğunu dile getiren Ersoy, "Haliç'in kuzeyi, Başakşehir ve kuzey kesimler nispeten güvenli. Ancak sağlam zemin üzerine yapılan çürük binalar da yıkılır" dedi.

Zeytinburnu, Bakırköy ve Avcılar gibi bölgelerde zeminin hassas olduğunu hatırlatan Ersoy, "Bu bölgelerde de yapı güvenliği sağlamsa korkulacak bir durum yok. Zeminle yapının uyumlu olması hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Olası bir depremde İstanbul için en riskli 13 ilçe

Esenler
Bağcılar
Bahçelievler
Büyükçekmece
Esenyurt
Beylikdüzü
Avcılar
Bakırköy
Zeytinburnu
Güngören
Fatih
Bayrampaşa
Küçükçekmece

