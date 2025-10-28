BIST 10.871
Anadolu Efesli basketbolcu Papagiannis sezonu kapattı

Anadolu Efes Kulübü, Panathinaikos AKTOR karşılaşmasında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in ameliyat edildiğini duyurdu. Oyuncunun 8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Panathinaikos AKTOR karşılaşmasında sol diz ön çapraz bağında yaralanma meydana gelen Georgios Papagiannis, bugün ameliyat oldu. Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Papagiannis, bu sezon lacivert-beyazlılarda 7 maçta forma giydi.

