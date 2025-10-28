BIST 10.871
PFDK'den Beşiktaş'a 400 bin lira para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'a, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı 400 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca kurul tarafından Beşiktaş'a aynı sebepten dolayı bir sonraki deplasmanda, Konyaspor'a ise söz konusu nedenden iç sahada oynanacak ilk karşılaşma için kısmi tribün kapama cezası verildi.

