CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkemiz, 102 yılda büyük badireler atlatmış, demokrasimiz darbe dönemlerinden geçmiştir. Ancak milletimiz sıkı sıkıya bağlı olduğu Cumhuriyet'le gelen kazanımlarından taviz vermemiştir." ifadelerini kullandı.

Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yaşını büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirten Özel, Birinci Dünya Savaşı'ndaki işgale rağmen Atatürk'ün önderliğindeki inançlı kadrolarla bağımsızlığın kazanıldığını ve Cumhuriyet'in ilan edildiğini anımsattı.

Özel, vatandaşları eşit yurttaşlıkla buluşturan, egemenliği millete teslim eden iradenin kısa sürede Türkiye'yi çağdaş ve demokratik bir yapıya kavuşturarak büyük bir kalkınmayı başardığına, Cumhuriyet devrimlerinin de bölgedeki milletlere ilham olduğuna dikkati çekti.

Mesajında "Demokratik hukuk devletimiz ve yurttaşlık haklarımız bizlere Atatürk ve kurucu kadrolarımızdan mirastır. Hepimizin vazifesi, ülkemizi daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaktır" ifadelerine yer veren Özel, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, 102 yılda büyük badireler atlatmış, demokrasimiz darbe dönemlerinden geçmiştir. Ancak milletimiz sıkı sıkıya bağlı olduğu Cumhuriyet'le gelen kazanımlarından taviz vermemiştir. Atatürk'ün kurduğu CHP de darbelere muhatap olmuş, genel başkanlarımız hapse atılmış, partimizin mal varlıklarına el konulmuştur. Ancak partimiz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir güce inanmamıştır. 47 yıl iktidar olamasa da milletin kararına saygı duyan partimiz, son yerel seçimleri halkın teveccühü ile kazanmış ve birinci parti olmuştur. 23 yıl sonra ilk kez yenilen iktidar partisi ise milletin tercihine hürmet göstermek varken, mevkilerini koruyabilmek uğruna demokrasi dışı yöntemlere tenezzül etmiştir. Bugün demokrasimiz, seçim sandığıyla gelen ancak seçim sandığıyla gitmek istemeyen bir yapının saldırıları altındadır. Kendi çıkarlarını Türkiye'nin çıkarlarının üzerinde gören bu yapı, şahsi menfaatleri için halkımızın huzurunu ve refahını feda etmektedir."

Özel, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andığını belirterek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

