Altay tanklarının TSK'ya teslimat töreni Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da yeni Altay tanklarının TSK'ya teslimi için düzenlenen törende konuştu. Erdoğan, "Altay ile tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açmış oluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Balıkesir'de yaşanan depremden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Can kaybımız olmadı. 26 vatandaşımız yaralandı. Kendilerine şifalar diliyorum. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefi

Savunma sanayide tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz. Yerli ve milli araçlarımızı envanterimize katıyoruz. Bundan 2 iki ay önce sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi kahraman ordumuza kazandırdık. 1,5 milyar dolarlık ASELSAN üretim tesisinin temelini atmıştık.

840 bin metrekarelik alana yayılan bu devasa tesiste 1500 personelimiz görev yapacak. Kapsamlı bir teknoloji üssü savunma ekosistemimize entegre olacak. Bu tesiste her ay 8 Altay, 10 adet Altuğ üretilecek. Hedefimiz kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır. Ambargolara rağmen nasıl bu seviyeye geldiysek, bundan sonrada çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"Menzile ulaşmamıza asla mani olamaz"

Önümüze çıkan bizi sadece yavaşlatır, belki biraz geciktirir ama menzile ulaşmamıza asla mani olamaz. Ya bir yol bulur ya bir yol açar hedeflediğimiz yere ulaşırız. Bu modern tesisin hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum.

"Yeni bir jeopolitik bir denklem kuruluyor"

Yeni araçlar, yeni imkanlar, yeni kabiliyetler küresel mücadelenin alanını genişletiyor. Gümrük vergilerinin teknolojik gelişmeleri etkilediği hassas bir dönemin içindeyiz. Yeni bir jeopolitik bir denklem kuruluyor. Uluslararası sistem artık hem kabuk hem sistem değiştiriyor.

"Kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz"

Uluslararası hukuk insanlara artık güven vermiyor. Bunu öne 1990'lı yıllarda Bosna'da gördük. 14 yıl boyunca Suriye'de gördük. Son olarak da 70 bin masumun hayatını kaybettiği Gazze'de gördük. Ne uluslararası hukuk ne dev bütçeli kurumlar bu katliamların önüne geçemedi. Bırakın engellemeyi eli kanlı zalimleri desteklediler.

Bunun için her alanda güçlü ve her alanda caydırıcı olmanız gerekiyor. Yani kendi göbeğinizi kendiniz kesmek durumundasınız. Aksi takdirde kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz.

"100 bin kalifiye çalışanımız var"

Savunma sanayinde yüzde 20 yerlilik oranı yoktu, şimdi ise yüzde 80'lere çıktık. SİHA'ları üreten, AKINCI'sını üreten bir Türkiye var. Destan yazmaya devam ediyoruz. Takip eden değil, takip edilen bir ülke durumuna geldik. Her hamlesi her ürünü merakla beklenen bir ülkeyiz. Sektördeki 3500 savunma sanayi şirketimiz, 100 bin kalifiye çalışanımız var.

"Dünyadaki en büyük 11. savunma ihracatçısıyız"

Güvenlik güçlerimizin neredeyse hepsini yerli olarak karşılıyoruz. 1400'ün üzerinde projemiz var. SİHA ve İHA üretiminde dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız. Dünyadaki en büyük 11. savunma ihracatçısıyız. 2024'te savunma ihracatında yüzde 65 ile yerimizi aldık. Tam 180 ülkeye ürün ihraç ettik. 2025'te bu sayının daha da artacağını öngörüyoruz.

"Bu ülkenin genç beyinlerine inandık"

Geçmişte ambargolara mağruz kalmış bir ülke olarak bunları yaptık. Onlar yapamazsınız diyordu, biz yaparsa bu ülkenin evlatları yapar dedik ve yola koyulduk. Bu ülkenin genç beyinlerine inandık, onlara güvendik. Başımızı belaya sokmayın diyenlere rağmen yaptık. Siz teknolojiden ne anlarsınız diyenlere rağmen bunları başardık. Biz de hiç riske girmeden iktidarımızı rahatça sürdürebilirdik. Biz itiraz ettik, baş kaldırdık. Kelle koltukta bir savunma ekosistemini ülkemizde inşa ettik.

"Biz çok daha ileri teknoloji yakalamak zorundayız"

Tabi burada savunma sanayimize yaptığımız yatırımların gerçek değeri önümüzdeki yıllarda daha da iyi anlaşılacak. Bizden sonraki nesiller daha net görecek. Biz ulaştığımız noktayı asla yeterli bulmuyoruz.

Şu Altay Tanklarını burada görüyoruz. Ama yeterli değil. Biz çok daha ileri teknoloji yakalamak zorundayız. Bu Alman teknolojiydi. Artık yapıyoruz. Altay Tanklarının ilkini bugün kahraman ordumuza veriyoruz.

Gerek atış gücü gerek devamlılık gerekse mobilete kabiliyetlerine yönelik testlerini başarıyla geçti. 35 bin kilometrelik test süreci, 3 bin 700 fiili atışla tüm aşamaları geçen Altay tanklarımızın ilkini kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Sayıları daha artıracağız. Dost ve müttefik ülkelerin katkısıyla yurt dışına da vereceğiz. Altay ile tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açmış oluyoruz.

Altay Tanklarımızın Peygamber Ocağı'mıza hayırlı olmasını diyorum. Bütün paydaşlara ve proje ortağımız Katar'a teşekkürlerimi sunuyorum.