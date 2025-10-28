BIST 10.871
Minguzzi davasındaki tahliyeler istinafta

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmesi davasında, yargılanan A.Ö. ve M.A.D. hakkında verilen beraat ve tahliye kararlarına itiraz etti. Başsavcılık, kararın mütalaaya aykırı olması nedeniyle istinafa başvurdu.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak 2025'te Kadıköy Salı Pazarı'nda bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma ve dava süreci, Başsavcılığın itirazıyla yeni bir boyut kazandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda "çocuğu kasten öldürme suçuna yardım" iddiasıyla yargılanan "suça sürüklenen çocuklar" A.Ö. ve M.A.D. hakkında verilen beraat ve tahliye kararına karşı istinaf yoluna başvurdu.

Açıklamada, suç işlemlerini kolaylaştırdıkları ve iddialarıyla ilgili konularda soruşturma soruşturmasına yardımcı oldukları A.Ö. ve M.A.D.'nin "çocuğu kasten öldürme suçuna yardım"dan beraat ve tahliye edildikleri anımsatıldı.

Açıklamada, mahkemenin tebliği kararının 28 Ekim'de başsavcılığa tebliğ edilmesi üzerine aynı gün vedi olarak A.Ö. ve M.A.D.'nin tahliye ve tahliye kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu bildirildi.

