NATO Sekreteri, Çin ve Rusya'nın çalışmalarından rahatsız: İzin veremeyiz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Biyoteknoloji Topluluğu Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Çin’in, Rusya’nın ve diğerlerinin bu alanda üstünlük sağlamasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Rutte, Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen NATO Biyoteknoloji Topluluğu Konferansı'nda konuştu. Çin'in gen düzenleme ve sentetik biyoloji dahil olmak üzere biyoteknoloji alanında hızlı ilerlemeler kaydettiğine dikkati çeken Rutte, "Bu çalışmaları, askeri ve sivil kullanımlı uygulamalar için yürütüyor." ifadesini kullandı.

Rutte, Çin’in bu alandaki stratejisinin tedarik zincirlerini ve ticaret kısıtlamalarını bir silah olarak kullanmak üzerine kurulu olduğunu dile getirerek, Çin'in insan genetiği ve kritik hammaddeler konusundaki ihracat kısıtlamalarıyla bunu yaptığını kaydetti.

"Çin, üretimi ülke içinde yoğunlaştırarak ve ihracat kısıtlamaları uygulayarak bu sektörde hakimiyet kurmayı, böylece jeostratejik bir kaldıraç gücü elde etmeyi hedefledi." diye konuşan Rutte, diğer taraftan Rusya'nın da sahip olduğu uzmanlığı kullanarak gizli biyolojik araştırmalar yürüttüğünü söyledi.

Rutte, "Rusya, biyolojik silah programı gibi zararlı araçları rakiplerine karşı kullanma arayışı içinde. Yani özetle mesaj şu: Çin’in, Rusya’nın ve diğerlerinin bu alanda üstünlük sağlamasına izin veremeyiz." şeklinde konuştu.

Rusya ve Çin'in Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerle işbirliği yaptığına işaret eden Rutte, bunun Ukrayna’daki faaliyetlerde açıkça görüldüğünü belirtti.

"Yeniliğin ön saflarında kalınması gerekiyor"

Rutte, bu nedenle yeniliğin ön saflarında kalınması, savunma açısından kritik teknolojilerin geliştirilmesi ve benimsenmesinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Bu alana yatırım yapılması gerektiğine değinen Rutte, şöyle devam etti:

"İleriye dönük olarak, NATO müttefiklerini biyoteknoloji devriminin öncüsü olmak için çabalarını artırmaya çağırıyorum. Buna öncülük edebilecek kapasiteye sahibiz. Birinci sınıf altyapı, yüksek nitelikli iş gücü, güçlü araştırma ve geliştirme kapasitesi ve daha fazlası bizde mevcut. Sizinle ve sizin aracılığınızla, ittifakın savunma ve güvenliği için gerekli biyoteknolojiyi geliştirebiliriz ve geliştireceğiz. Rusları ve Çinlileri geride bırakmayı çok seviyorum ama bunu tek başıma yapamam, bunun için size ihtiyacım var."

