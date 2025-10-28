Gıda Dedektifi’nin X hesabı mahkeme kararıyla erişime engellendi

Türkiye’de milyonlarca takipçiye ulaşan Gıda Dedektifi’nin X hesabı mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Ünlü markalarla yaşadığı şantaj iddiaları ve hakkında açılan davalarla sık sık gündeme gelen hesap, market ürünlerinin içeriklerini paylaşmasıyla tanınıyordu.

Abone ol

Türkiye’de geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Gıda Dedektifi X hesabı, mahkeme kararıyla erişime engellendi. Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, sabah saatlerinden itibaren hesabın içeriklerine ulaşamadı.

Erişim engelinin nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kararın bir mahkeme kararıyla uygulandığı doğrulandı.

Gıda Dedektifi hesabı, gıda mühendisi olmayan Musa Özsoy tarafından kurulmuş, market ürünlerinin içeriklerini inceleyip kamuoyuyla paylaşmasıyla kısa sürede popülerlik kazanmıştı.

Ancak hesap, son yıllarda bazı büyük markalarla yaşadığı tartışmalar, yanıltıcı paylaşım iddiaları ve “gıda panikçiliği” eleştirileriyle sık sık gündeme geldi. Bazı üretici firmalar, Gıda Dedektifi hakkında hukuki süreç başlatmış, çeşitli davalar sonucunda Özsoy cezalara çarptırılmıştı.

Hesap, geçmişte bazı markalara şantaj iddiasıyla da tartışma yaratmıştı. Bu iddialar Gıda Dedektifi tarafından reddedilmiş olsa da, kamuoyunda tartışmalar uzun süre gündemde kaldı.