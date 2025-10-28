BIST 10.871
DOLAR 41,96
EURO 48,84
ALTIN 5.289,77
HABER /  GÜNCEL

Gıda Dedektifi’nin X hesabı mahkeme kararıyla erişime engellendi

Gıda Dedektifi’nin X hesabı mahkeme kararıyla erişime engellendi

Türkiye’de milyonlarca takipçiye ulaşan Gıda Dedektifi’nin X hesabı mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Ünlü markalarla yaşadığı şantaj iddiaları ve hakkında açılan davalarla sık sık gündeme gelen hesap, market ürünlerinin içeriklerini paylaşmasıyla tanınıyordu.

Abone ol

Türkiye’de geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Gıda Dedektifi X hesabı, mahkeme kararıyla erişime engellendi. Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, sabah saatlerinden itibaren hesabın içeriklerine ulaşamadı.

Erişim engelinin nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kararın bir mahkeme kararıyla uygulandığı doğrulandı.

Gıda Dedektifi hesabı, gıda mühendisi olmayan Musa Özsoy tarafından kurulmuş, market ürünlerinin içeriklerini inceleyip kamuoyuyla paylaşmasıyla kısa sürede popülerlik kazanmıştı.

Ancak hesap, son yıllarda bazı büyük markalarla yaşadığı tartışmalar, yanıltıcı paylaşım iddiaları ve “gıda panikçiliği” eleştirileriyle sık sık gündeme geldi. Bazı üretici firmalar, Gıda Dedektifi hakkında hukuki süreç başlatmış, çeşitli davalar sonucunda Özsoy cezalara çarptırılmıştı.

Hesap, geçmişte bazı markalara şantaj iddiasıyla da tartışma yaratmıştı. Bu iddialar Gıda Dedektifi tarafından reddedilmiş olsa da, kamuoyunda tartışmalar uzun süre gündemde kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Minguzzi davasındaki tahliyeler istinafta
Minguzzi davasındaki tahliyeler istinafta
Minguzzi davasındaki tahliyeler istinafta
Minguzzi davasındaki tahliyeler istinafta
NATO Sekreteri, Çin ve Rusya'nın çalışmalarından rahatsız: İzin veremeyiz
NATO Sekreteri, Çin ve Rusya'nın çalışmalarından rahatsız: İzin veremeyiz
Ünlü teknoloji şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak
Ünlü teknoloji şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak
Anadolu Efesli basketbolcu Papagiannis sezonu kapattı
Anadolu Efesli basketbolcu Papagiannis sezonu kapattı
Netanyahu 'Hamas ateşkesi ihlal etti' diyerek kabineyi topluyor!
Netanyahu 'Hamas ateşkesi ihlal etti' diyerek kabineyi topluyor!
Altay tanklarının TSK'ya teslimat töreni Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Altay tanklarının TSK'ya teslimat töreni Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Prof. Dr. Sözbilir "deprem fırtınası" dedi ve uyardı: Evlere girmeyin
Prof. Dr. Sözbilir "deprem fırtınası" dedi ve uyardı: Evlere girmeyin
PFDK'den Beşiktaş'a 400 bin lira para cezası
PFDK'den Beşiktaş'a 400 bin lira para cezası
Inter şokta! Martinez bir kişinin ölümüne sebep oldu
Inter şokta! Martinez bir kişinin ölümüne sebep oldu
FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı