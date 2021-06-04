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Mustafa Sarıgül'den muhalefet yönelik bomba 'ABD' iddiası! Peşini bırakmam

Mustafa Sarıgül'den muhalefet yönelik bomba 'ABD' iddiası! Peşini bırakmam

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD yönetiminin Türkiye'deki muhalefete maddi destek sağladığını öne sürdü. Sarıgül, iddiasının ardından "Bu lafın peşini bırakmam. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa hangi muhalefet partisini destekliyorsa onu yüzde yüz açıklayacak" dedi.

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Yakın tarihte Türkiye Değişim Partisi'ni kurarak siyaset mecrasına atılan Mustafa Sarıgül, AK Parti iktidarının değişmesi için Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir muhalefet partisine maddi destek verdiğini öne sürdü. Sarıgül, "ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" demişti.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesini ziyaret eden Sarıgül, bu söylemini tekrarladı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’de hangi muhalefet partisini desteklediğini yüzde yüz açıklaması gerektiğini vurgulayan Sarıgül, şunları söyledi:

"Bu lafın peşini bırakmam"

"Bu lafın peşini bırakmam. Kaçtıkları yere kadar da kovalarım. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa hangi muhalefet partisini destekliyorsa onu yüzde yüz açıklayacak. Bu özgürlüklerimize saygısızlıktır."

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