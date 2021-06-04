Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Kaşıkçı kimdir boşandılar mı?

2012 yılında görkemli bir düğünle Necati Şaşmaz ile evlenen Nagehan Kaşıkçı 2 çocuğunun babası olan Şaşmaz'dan 2021 yılında boşandı. 29 yaşında olan Nagehan Kaşıkçı'nın hayatı merak edildi. İstanbul doğumlu olan Nagehan Kaşıkçı'nın babası Ahmet Kaşıkçı annesi ise Mukaddes Kaşıkçı'dır.

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Ekranların fenomen olan dizisi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteri ile tanınan Necati Şaşmaz hakkında eski eşi Nagehan Kaşıkçı'nın anlattıkları ve mehdi iddiası olay yarattı. Magazin basınına bomba gibi düşen iddialara göre Necati Şaşmaz kendini mehdi olarak görüyor, babası Abdülkadir Şaşmaz'ın lideri olduğu Kadiri tarikatının müridi olan Necati Şaşmaz'ın 8 yaşındaki oğlu ise bu tarikatın müridleri tarafından ilerdeki lideri olarak görünüyor. Bu olay açıklamaların ardından Necati Şaşmaz'ın hayatı bir kez daha merak edildi. Zikir görüntülerinin de olduğu iddia edilen Necati Şaşmaz aslen nereli, babası Abdülkadir Şaşmaz, annesi ve olaylı boşandığı 2 çocuğunun annesi eski eşi Nagehan Kaşıkçı kimdir?

8 yaşındaki oğlumun elini öpüyorlar: Davada geçen zikir ve mehdi konularını Sözcü'deki köşesine taşıyan İsmail Saymaz, Şaşmaz'ın babası Abbülkadir Şaşmaz'ın Harput merkezli Kadiri tarikatının şeyhi olduğunu ve oyuncunun da babasının müridi olduğunu söyledi. Öte yandan Şaşmaz'ın 8 yaşındaki oğlunu da kendi müridi olarak gördüğü ileri sürüldü. Şaşmaz'ın kendini mehdi olarak gördüğünü söyleyen Kaşıkçı, 8 yaşındaki oğlunun tarikatın gelecekteki lideri olarak kabul edildiğini ve yaşlı müritlerin oğluna "Ağabey" diye seslenerek elini öptüğünü söyledi.

Çocuk gördüklerini anlattı: Saymaz, yazısında tarikat olayının ardından İstanbul 2. Aile Mahkemesi sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve pedagogdan yardım alındığını ve 8 yaşındaki çocuğun; babasının kendisini büyük insanların bulunduğu kapalı bir yere götürdüğünü, orada çevresinde büyük insanların toplandığını, insanların birtakım hareketlerde bulunduğunu, bu hareketlere anlam veremediğini, ortama kendi isteği dışında gittiğini, uzun süre kaldığını, çok sıkıldığını ve yorulduğunu, ancak durumu babasına söylemekten korktuğunu, babasının kendisini her aldığında bu ortama yine götürdüğünü söylediğini yazdı.

Heyetin 7 Ağustos 2020'de tamamlayarak mahkemeye sunduğu raporda çocukların anneyle yaşaması önerildi. Görülen boşanma davasında iki çocuğun velayeti de anneye verildi.

Şaşmaz'ın avukatı iddiaları anlattı: Duruşmada Şaşmaz'ın avukatı, zikir görüntüsünü kabul ederken "Tarikat iddiası doğru değildir. Müvekkilin babası kanaat önderidir. Zararlı eylemi yoktur. İslam diniyle ilgili faaliyette bulunmak ve iyi bir insan yetiştirmek ne zamandan beri suç olmuştur" ifadelerini kullandı.

Nagehan Kaşıkçı tarikat olayını anlattı: Çocuklarının tarikat merkezlerine götürülmesine karşı olduğu ve bu durumdan endişeli olduğunu belirten anne Nagehan Kaşıkçı, "Benim oğlum bu tarikatın veliahttı. Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm, bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum" dedi.

Nagehan Kaşıkçı kimdir: Nagehan Kaşıkçı, 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamasının ardından ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır.

29 yaşındaki Kaşıkçı, ünlü oyuncu 2012 Necati Şaşmaz ile evlenmiş ve Nagehan Şaşmaz adını almıştır. Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz'ın bu evlilikten Ali Nadir Şaşmaz ve Yusuf Emir Şaşmaz adında iki oğlu bulunmaktadır. Çift, evliliklerini kısa süre önce sonlandırmıştır.